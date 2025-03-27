Бывший чемпион UFC заподозрил Ислама Махачева в страхе

Бывший чемпион UFC в полулегком весе, испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, рассказал о своих планах на следующий поединок, передают Vesti.kz.

Ранее Топурия освободил свой титул в полулегком весе ради перехода в легкий дивизион, где чемпионом является Ислам Махачев.

"Все мои тренировки сосредоточены на Исламе [Махачеве] и Чарльзе [Оливейре], поскольку я не рассматриваю других соперников. Ни один из них не проявляет желания… Это признаки страха, мы все это знаем, и это нормально. Я бы тоже боялся", - цитирует файтера "Чемпионат".



Последний раз Топурия дрался в октябре 2024 года на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), когда нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя и защитил свой титул в полулегком весе. Впоследствии он отказался от своего пояса и перешел в дивизион Махачева.

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