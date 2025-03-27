Легенда назвал лучшего бойца в UFC: он может подраться с Рахмоновым

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон считает действующего обладателя титула в легком дивизионе Ислама Махачева сильнейшим бойцом мира, вне зависимости от категории, передают Vesti.kz.

Лучший в мире, по мнению Джонсона

"На данный момент Ислам Махачев - лучший боец планеты вне зависимости от веса. Он отлично работает в стойке, у него сильная борьба, дзюдо и джиу-джитсу. Он универсален. Для меня именно он является лучшим бойцом "паунда". Джон Джонс идет сразу за ним, потому что тоже умеет все" , - цитирует Джонсона vRINGe.com.

По мнению Джонсона, российский чемпион обладает всеми качествами, чтобы успешно выступать и в полусреднем дивизионе.

"Когда я тренировался с Исламом, я заметил, насколько он крупный. Думаю, он сможет конкурировать в полусреднем весе. Единственная сложность - это разница в габаритах. Однако с его навыками, способностью отправлять соперников в нокаут и заставлять их сдаваться, он вполне может добиться успеха и в этом дивизионе", - отметил Джонсон.

Напомним, что в полусреднем весе выступает непобежденный Шавкат Рахмонов. Ранее не исключалось, что Махачев может встретиться с казахстанцем в случае перехода в этот дивизион.