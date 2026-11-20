Известный комментатор и эксперт ММА Исатай Мадиев поделился с Vesti.kz своими ожиданиями от поединка между казахстанцем Асу Алмабаевым (24-3) и японцем Киоджи Хоригучи (36-6-0-1). Их бой пройдёт в главном карде турнира UFC в Дохе (Катар).

Противостояние между 32-летним казахстанцем и 36-летним экс-претендентом на пояс чемпиона UFC из Японии запланировано девятым по счёту и вторым в главном карде UFC Qatar. В настоящий момент Хоригучи, проигравший последний бой, занимает пятое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона, а идущий седьмым Алмабаев имеет победную серию из трёх поединков.





Почему Хоригучи - фаворит боя с Алмабаевым?

Для Асу это будет девятый бой в лучшей лиге мира, и всего лишь второй раз за всё это время казахстанец подходит к поединку в статусе андердога, а не фаворита. Впервые такое было в марте 2025 года, когда он в итоге досрочно проиграл Манелу Капе (это его единственное поражение в UFC). И сейчас, перед противостоянием с Хоригучи, Асу вновь является андердогом. Наш собеседник с этим полностью согласен.

"Думаю, что небольшим фаворитом всё же является Хоригучи. За счёт неудобного стиля, он очень рваный темп задаёт, держит огромную дистанцию. Ему со своей каратистской стойкой, со своими передвижениями из сётокана (стиль каратэ - Прим. ред) легче заходить, разрывать дистанцию, комфортнее намного. На ударной дистанции он редко двигается. Ну и, плюс, бороться он тоже умеет довольно-таки неплохо. И для Асу проблема будет именно в том, что мало того, что Киоджи бороться умеет, так ещё и нужно будет постоянно подбирать дистанцию. И многое в этом поединке решит именно дистанция. Однако Хоригучи всё-таки побывал в нокауте, пропустил много, да и возраст такой - 36 лет, за 40 боёв уже провёл. Возможно, у него начнётся спад либо уже начинается. Такой период, когда его спад в любом бою может начаться. Этот фактор, конечно, играет в пользу Асу. Но, учитывая последние поединки, возвращение Киоджи в UFC, как он провёл три поединка после возвращения, - пока тенденция хорошая.

Финиша Исатай от этого боя не ожидает. Он отмечает, что в поединке на всю дистанцию шансов у Хоригучи больше.

Так или иначе, не важно - выиграет Асу или выиграет Хоригучи, - я не думаю, что в этом бою будет досрочная победа. Я всё-таки вижу именно победу решением. Вероятность выиграть решением у Хоригучи чуть выше, чем у Асу. В процентном соотношении примерно 60 на 40", - цитируют слова Мадиева Vesti.kz.

Напомним, что в прошлом у Алмабаева был чемпионский опыт в российской лигеи казахстанской NAIZA , а Хоригучи был лучшим в японскойи американском, причём он преуспел не только в наилегчайшем, но и в легчайшем весе.

Бой Алмабаев - Хоригучи пройдёт в субботу, 21 ноября, ориентировочно в 23:30 по казахстанскому времени. Более подробно о карде и прямой трансляции читайте ниже:

Два казаха на турнире UFC Qatar: во сколько их поединки и где смотреть прямую трансляцию?