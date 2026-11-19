В субботу, 21 ноября, в Дохе (Катар) пройдёт турнир UFC с участием двух казахстанцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о времени начала их боёв и прямой трансляции события.

29-летний полутяжеловес Дияр Нургожай (12-2) проведёт пятый поединок под эгидой UFC, а 32-летний файтер наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаев (24-3) подерётся в лучшей лиге мира в девятый раз.

Нургожай в прелимах, а Алмабаев - в главном карде

Турнир в Катаре начнётся в 20:00 по казахстанскому времени. И уже во втором поединке случится противостояние казахстанца Нургожая и американца Алика Лоренца (8-2). Это будет второй из 12 запланированных поединков турнира. Он начнётся ориентировочно в 20:25.

Главный кард начнётся в 23:00. Вторым в этой части вечера подерётся Алмабаев, чьим соперником станет японец Киоджи Хоригучи (36-6-0-1). Их противостояние начнётся ориентировочно в 23:30 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция боёв Нургожай и Алмабаева на UFC Qatar

Телеканал Setanta Sports 2 покажет главный кард ивента, который начнётся в 23:00. Это значит, что там можно будет посмотреть поединок Алмабаев - Хоригучи в прямом эфире.

Что касается боя Нургожая в прелимах, то его можно будет посмотреть только на UFC Fight Pass. На этой же платформе турнир будет показан целиком. А вот на ТВ бой Дияра и Лоренца, увы, не покажут.

Прохазка, Стерлинг, Топурия: кто ещё выступит в Катаре?

Полный кард турнира UFC Qatar выглядит следующим образом:

Предварительный кард (20:00 - по казахстанскому):

20:00, 70 кг, Джон Митчелл (11-3, Ирландия) - Шоаиб Юсаф (14-3, Англия);

20:25, 93 кг, Дияр Нургожай (12-2, Казахстан) - Алик Лоренц (8-2, США);

20:50, 70 кг, Николас Мотта (15-6-0-1, Бразилия) - Дом Мар Фан (9-3, Австралия);

21:15, 77 кг, Джейк Мэттьюс (23-8, Австралия) - Тахир Абдуллаев (20-3, Азербайджан);

21:40, 57 кг, Амир Альбази (17-3, Ирак, №9) - Алессандро Коста (17-5, Бразилия);

22:05, 93+ кг, Шамиль Газиев (15-3, Бахрейн) - Таллисон Тейшейра (9-2, Бразилия);

22:30, 61 кг, Александр Топурия (7-1, Грузия) - Сантьяго Луна (8-1, Мексика).





Главный кард (23:00 - по казахстанскому):

23:00, 84 кг, Джаред Каннонир (18-10, США, №12) - Икрам Алискеров (18-2, Россия, №13);

23:30, 57 кг, Киоджи Хоригучи (36-6-0-1, Япония, №5) - Асу Алмабаев (24-3, Казахстан, №7);

00:00, 70 кг, Дэн Хукер (24-15, Новая Зеландия, №14) - Брайан Ортега (16-5-0-1, США);

00:30, 66 кг, Алджамейн Стерлинг (26-5, США, №4) - Кевин Вальехос (18-1, Аргентина, №9);

01:00, 93 кг, Иржи Прохазка (32-6-1, Чехия, №2) - Навахо Стирлинг (11-0, Новая Зеландия, №5).





Ранее мы рассказали о текущей форме казахстанских участников UFC Qatar и уникальности этого турнира:

Два казахстанца подерутся на турнире UFC на этой неделе: что нужно об этом знать?

Фото: IG/the__match_maker©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!