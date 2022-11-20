Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова

Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова
©UFC

Бразильский тренер зала American Top Team Маркос Паррумпа, тренирующий казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8), был в недоумении от результата боя своего подопечного. По словам наставника, Жумагулова во второй раз подряд оставили без справедливой победы, сообщают Vesti.kz.

В ночь на воскресенье Жумагулов бился на турнире UFC Fight Night 215 с американцем Чарльзом Джонсоном (12-3). Поединок, прошедший в Лас-Вегасе (Невада, США) завершился победой Джонсона раздельным решением судей. Этот исход уже раскритиковали менеджер Саят Абдрахманов и боец Кайрат Ахметов.

"Судьи в Вегасе сделали это снова... И это второй бой подряд, когда Жумагулова *** (непечатное слово в значении "ограбили") судьи", - написал Паррумпа в соцсетях с прикрепленной статистикой боя и мнением авторитетных СМИ.

Напомним, что сразу после боя Жумагулов принял решение завершить профессиональную карьеру.

Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру

 

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC США Лас-Вегас Бразилия

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 21:00
UFC
Назван преемник Жумагулова в UFC: он тоже из Актобе и все еще непобежденный Назван преемник Жумагулова в UFC: он тоже из Актобе и все еще непобежденный
Вчера , 20:24
UFC
"Он - парень с улицы и без базы". Президент NAIZA - о завершении карьеры Жумагулова и его статусе легенды "Он - парень с улицы и без базы". Президент NAIZA - о завершении карьеры Жумагулова и его статусе легенды
Вчера , 18:30
UFC
Рахмонов? Хамзат Чимаев определился со следующим соперником в UFC Рахмонов? Хамзат Чимаев определился со следующим соперником в UFC
Вчера , 18:00
UFC
Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова
Вчера , 15:54
UFC
Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру
Вчера , 14:40
UFC
"Актобе" обратился к казахстанскому бойцу UFC "Актобе" обратился к казахстанскому бойцу UFC
Вчера , 11:00
UFC
UFC вынесли вердикт после скандала с казахстанским бойцом UFC вынесли вердикт после скандала с казахстанским бойцом
Вчера , 08:02
UFC
Куат Хамитов высказался о судьбоносном решении Жалгаса Жумагулова Куат Хамитов высказался о судьбоносном решении Жалгаса Жумагулова
Вчера , 07:47
UFC
Менеджер Жумагулова отреагировал на скандал в UFC Менеджер Жумагулова отреагировал на скандал в UFC
Вчера , 07:28
UFC
Казахстанский боец принял решение о своем будущем после скандального поражения в UFC Казахстанский боец принял решение о своем будущем после скандального поражения в UFC
Вчера , 03:41
UFC
Засудили? Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение в UFC Засудили? Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение в UFC
19 ноября, 22:58
UFC
МакГрегор сделал заявление о возможном возвращении в UFC МакГрегор сделал заявление о возможном возвращении в UFC
19 ноября, 18:30
UFC
Первая казахстанка в UFC сделала заявление о своем здоровье после операции Первая казахстанка в UFC сделала заявление о своем здоровье после операции
19 ноября, 09:19
UFC
Прямая трансляция шестого боя Жумагулова в UFC Прямая трансляция шестого боя Жумагулова в UFC
18 ноября, 23:41
UFC
Казахстанец Жумагулов "сделал вес" перед шестым боем в UFC Казахстанец Жумагулов "сделал вес" перед шестым боем в UFC
18 ноября, 21:18
UFC
Дамир Исмагулов сделал заявление перед боем с топовым бойцом UFC Дамир Исмагулов сделал заявление перед боем с топовым бойцом UFC
18 ноября, 17:28
UFC
Казахстанский боец обратился к Жумагулову перед шестым боем в UFC Казахстанский боец обратился к Жумагулову перед шестым боем в UFC
18 ноября, 10:44
UFC
Последний бой или увольнение? Что ждет карьеру Жумагулова в UFC после встречи с Джонсоном Последний бой или увольнение? Что ждет карьеру Жумагулова в UFC после встречи с Джонсоном
18 ноября, 07:28
UFC
Риск судейского "ограбления"? Прогноз Vesti.kz на шестой бой Жумагулова в UFC Риск судейского "ограбления"? Прогноз Vesti.kz на шестой бой Жумагулова в UFC
17 ноября, 23:51
UFC
"В нокдауне я бывал, в нокауте - никогда". Почему соперники боятся Шавката Рахмонова "В нокдауне я бывал, в нокауте - никогда". Почему соперники боятся Шавката Рахмонова
17 ноября, 19:48
UFC
"Они оба - мои будущие соперники". Шавкат Рахмонов - о поединке Чимаева и Ковингтона "Они оба - мои будущие соперники". Шавкат Рахмонов - о поединке Чимаева и Ковингтона
17 ноября, 16:30
UFC
"Из воздуха я деньги не делал". Шавкат Рахмонов ответил про ЧМ-2022 по футболу и новую машину "Из воздуха я деньги не делал". Шавкат Рахмонов ответил про ЧМ-2022 по футболу и новую машину
17 ноября, 07:42
UFC
Экс-чемпиона UFC Адесанью арестовали. Подробности Экс-чемпиона UFC Адесанью арестовали. Подробности
15 ноября, 16:49
UFC
Казахстан появился в официальной игре UFC. Как это случилось и что это значит Казахстан появился в официальной игре UFC. Как это случилось и что это значит
15 ноября, 16:30
UFC
Объявлен полный кард турнира UFC с участием Жалгаса Жумагулова Объявлен полный кард турнира UFC с участием Жалгаса Жумагулова
15 ноября, 13:13
UFC
Шестой бой Жумагулова в UFC уже на этой неделе: прямая трансляция и время начала поединка Шестой бой Жумагулова в UFC уже на этой неделе: прямая трансляция и время начала поединка
15 ноября, 12:15
UFC
Худший рекорд в дивизионе? Что нужно знать о показателях Жумагулова в UFC Худший рекорд в дивизионе? Что нужно знать о показателях Жумагулова в UFC
14 ноября, 17:55
UFC
Такое пропустить нельзя! Топ-10 боев в казахстанском ММА до конца 2022 года Такое пропустить нельзя! Топ-10 боев в казахстанском ММА до конца 2022 года
14 ноября, 14:20
UFC
Стала известна причина смерти экс-претендента на титул UFC Стала известна причина смерти экс-претендента на титул UFC
14 ноября, 10:41
UFC
Бывший претендент на титул UFC умер в возрасте 38 лет Бывший претендент на титул UFC умер в возрасте 38 лет

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus