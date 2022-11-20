Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова

Бразильский тренер зала American Top Team Маркос Паррумпа, тренирующий казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8), был в недоумении от результата боя своего подопечного. По словам наставника, Жумагулова во второй раз подряд оставили без справедливой победы, сообщают Vesti.kz.

В ночь на воскресенье Жумагулов бился на турнире UFC Fight Night 215 с американцем Чарльзом Джонсоном (12-3). Поединок, прошедший в Лас-Вегасе (Невада, США) завершился победой Джонсона раздельным решением судей. Этот исход уже раскритиковали менеджер Саят Абдрахманов и боец Кайрат Ахметов.

"Судьи в Вегасе сделали это снова... И это второй бой подряд, когда Жумагулова *** (непечатное слово в значении "ограбили") судьи", - написал Паррумпа в соцсетях с прикрепленной статистикой боя и мнением авторитетных СМИ.

Напомним, что сразу после боя Жумагулов принял решение завершить профессиональную карьеру.

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