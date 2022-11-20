UFC вынесли вердикт после скандала с казахстанским бойцом

Известный казахстанский боец Кайрат Ахметов не прошел мимо поражения соотечественника Жалгаса Жумагулова в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США) Жумагулов проиграл решением американцу Чарльзу Джонсону (12-3), после чего объявил о завершении карьеры.

"В который раз убеждаюсь, что UFC - полная шляпа. Ломают бойцам спортивную карьеру. Жалгас, для нас ты народный чемпион", - подписал фото с Жумагуловым в сторис Instagram Ахметов.

Ранее Саят Абдрахманов, менеджер Жумагулова, прокомментировал скандальное поражение своего подопечного. Оно стало для него пятым в UFC.

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