Менеджер Жумагулова отреагировал на скандал в UFC

Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского файтера Жалгаса Жумагулова, высказался о скандальном поражении своего подопечного в UFC. По мнению Абдрахманова, судьи его засудили, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Судьи снова в центре внимания. Просто нереально, Жалгас", - подписал он фото в сторис Instagram.
Напомним, в рамках турнира UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США) Жумагулов проиграл решением американцу Чарльзу Джонсону (12-3). Для него данная неудача стала пятой в американском промоушене, после нее Жалгас объявил о завершении карьеры.
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