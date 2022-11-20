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Новости спорта MMA UFC

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Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру

Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру
©UFC

Казахстанец Жалгас Жумагулов (14-8) шокировал многих своим решением завершить профессиональную карьеру после очень спорного поражения от американца Чарльза Джонсона (12-3) на турнире UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США). Получилось так, что карьера актюбинца в UFC стала одной из самых скандальных в промоушене. Корреспондент Vesti.kz - о том, как в лучшей лиге мира использовали Жумагулова и отбили у него желание драться.

Для 34-летнего Жумагулова ночное поражение от Джонсона стало пятым после шести проведенных поединков в UFC. Понятно, что даже в случае победы ситуация кардинально бы не изменилась, и вряд ли Жалгас неожиданно преобразился бы в роли претендента или бойца, который может навести шороху в наилегчайшем весе. Но победить хочет каждый спортсмен, тем более Жумагулов, который и так был под грузом ответственности из-за 1-4 в рекорде и большой поддержки на родине.

Против Чарльза в клетку вышел максимально заряженный на успех Жумагулов. Он работал первым номером, постоянно оказывал давление на американца, и даже попадания в пах и тычки в глаз со стороны соперника не сбивали казахстанца с намеченного плана. Это был лучший бой Жалгаса в UFC с точки зрения показанного в клетке за 15 минут.

По данным официальной статистики на сайте UFC, Жалгас донес до соперника 119 акцентированных ударов, и таких показателей у него в предыдущих поединках не было - 66, 59, 10, 31, 37. К концу противостояния функционально Жумагулов уже подсел, а соперник, наоборот, почувствовал уверенность в своих силах, но зато в первых двух раундах преимущество казахстанца было заметно (но не двум из трех судей).

Услышав вердикт судей, Жумагулов, конечно, был в шоке. Буквально через несколько минут после окончания поединка боец выложил в соцсетях видео, в котором объявил о завершении карьеры, списав все на то, что судьи не дают победу. Многие Жалгаса с этим мнением поддержали, но вряд ли они думали, что в итоге он решит завершить карьеру.

Получается, что как минимум в трех боях Жумагулова действительно могли засудить. Это поединки с Раулином Пайвой, Джеффом Молиной и теперь Джонсоном. И ладно, если бы хоть раз судьи отдали решение в пользу казахстанца, но ведь действительно в каждом равном бою компетентные лица видели преимущество его соперника, и не всегда со стороны это казалось обоснованным.

Жумагулов всю жизнь мечтал о попадании в UFC, о том, как будет гордо поднимать казахстанский флаг над своей головой, но в итоге промоушен испортил его карьеру. За океаном Жалгас столкнулся с предвзятым отношением судей и навязанной ролью гейткипера. Да, казахстанец так и не стал топом в UFC, но все равно победа над ним дает соперникам улучшить свое положение в промоушене - тот же Молина после спорной победы над Жалгасом добился 3-0 в UFC, а Джонсон добыл первую победу в лиге...

И, вполне вероятно, Жалгаса держали в промоушене так долго и потому, что им нужен был такой боец, который будет, по крайней мере на бумаге, проигрывать перспективным и выгодным лиге с точки зрения медийности соперникам. Кто знает, так ли это на самом деле? Но реальность показывает, что это вполне возможно.

После 1-3 или 1-4 крайне трудно вернуться в клетку UFC и все еще на что-то претендовать. Жалгаса же держали для другой, унизительной для него роли. Раз ему так и не давали тех побед, которых он заслужил, это означает лишь это. Хотя мнение это, разумеется, субъективное.

На выходе мы получили, что Жалгаса сломало то, о чем он всегда мечтал. Он видел в UFC большие цели, надежды и предвкушал свою карьеру там, но в итоге промоушен воспользовался казахстанцем.

Вероятно, если бы не UFC, то Жумагулов еще порадовал бы своих болельщиков выступлениями в других лигах. Сейчас же ясно, что все желание биться, тренироваться и пахать у 34-летнего спортсмена просто отпало, и это больно.

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA Жумагулов Жалгас Казахстан Актобе UFC

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