Бразильский файтер в двух словах описал бой с казахстанцем в UFC

©instagram.com/raulianpaivamma/
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 23:17

Казахстанский боец Сергей Морозов следующий бой в UFC проведет против бразильца Раулиана Пайвы 25 июня, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пайва, как известно, победил в американском промоушене другого казахстанца Жалгаса Жумагулова. Теперь Морозов хочет отомстить за своего друга, а вот как на новость о бое с Сергеем отреагировал Пайва в соцсетях: "Давай, мужик!".

Морозов последний поединок в UFC провел в феврале, потерпев досрочное поражение от бразильца Дугласа Силвы де Андраде. Для казахстанца эта неудача стала второй в трех проведенных схватках.

Пайва в последнем бою, в декабре 2021-го, проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Шону О'Мэлли.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
MMA UFC
0
Сегодня 23:17
© 2008 - 2022 ТОО «EML»