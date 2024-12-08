Бонус за победу? Известно решение по Шавкату Рахмонову в UFC

Бой казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) с ирландцем Иэном Гэрри (15-1) не включили в список лучших на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США), передает Vesti.kz.

Он продлился все отведенные пять раундов и завершился победой Рахмонова со счетом (48-47, 48-47, 48-47). Поединок получился не таким зрелищным, как ожидался. В итоге, он не попал в список лучших выступлений вечера и не получил бонус от UFC.

В итоге, Рахмонов заработал за этот поединок 450 тысяч долларов. 350 тысяч долларов казахстанец получил в качестве гарантированного гонорара, еще 100 тысяч долларов - за победу.

После боя казахстанец высоко оценил своего соперника, а также позвал в "клетку" действующего чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада (24-3).

В последний раз Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).