Боец UFC шокирован игрой сборной Казахстана по футболу! Эксклюзивное видеоинтервью Морозова

Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанский боец легчайшего веса UFC Сергей Морозов (17-5) дал эксклюзивное интервью YouTube-каналу Vesti.kz. В нем спортсмен рассказал о своей готовности обрадовать соотечественников победой, поделился впечатлениями от игры сборной Казахстана по футболу, а также сделал заявление по решению судей в поединке Жалгаса Жумагулова.

Уже в это воскресенье, 26 июня, Морозов примет участие на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Его соперником будет бразилец Раулиан Пайва (21-4), который два года назад в спорном бою победил Жумагулова. Поединок с участием Сергея пройдет ориентировочно в 06:30 утра по времени Нур-Султана.

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