Стало известно точное время начала боев Морозова и Рахмонова в UFC

В воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC Vegas 57 с участием двух казахстанских бойцов - Шавката Рахмонова (15-0) и Сергея Морозова (17-5). Корреспондент Vesti.kz - о времени начала их боев.

Ивент, который состоится на арене UFC Apex, начнется в 05:00 по времени Нур-Султана. К текущему моменту запланировано проведение 12 поединков, которые поровну были разделены на предварительный и главный карды.

Морозов подерется с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4) в четвертом по счету противостоянии. Их бой начнется ориентировочно в 06:30 по столичному времени. Следом, примерно в 07:00, казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10) встретится с Ти Джеем Брауном (16-8) из США.

Эти поединки в прямом эфире покажет телеканал "Матч! Боец". Кроме того, бои можно будет посмотреть по подписке UFC Fight Pass.

Рахмонову предстоит поединок с десятым номером рейтинга полусредневесов американцем Нилом Мэгни (26-8). Их противостояние станет соглавным событием вечера и начнется ориентировочно в 10:00 по Нур-Султану.

Бой Рахмонова можно будет посмотреть на телеканалах Setanta Sports 1 и "Матч ТВ", а также по подписке UFC Fight Pass.

Напомним, что этот турнир возглавит поединок топовых легковесов - Армана Царукяна (18-2) и Матеуша Гамрота (20-1). Менеджером Царукяна является казахстанец Саят Абдрахманов. Ранее мы объяснили, почему этот бой выиграл борьбу в схватке Рахмонов - Мэгни за звание главного.