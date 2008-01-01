Боец UFC Шавкат Рахмонов объяснил подписание контракта с казахстанской командой

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов , выступающий в UFC, прокомментировал корреспонденту Vesti.kz подписание контракта с ММА-командой DAR TEAM. Также он рассказал о своих ближайших планах. Алексом Оливейрой уже в первом раунде. В этом месяце боец Рахмонов в октябре успешно дебютировал в UFC, одержав досрочную победу над бразильцемуже в первом раунде. В этом месяце боец подписал контракт с казахстанским клубом.

"Я очень рад, что подписал контракт с такой перспективной командой. Знакомство с основателем DAR Global, Алидаром Утемуратовым, придает мне уверенности в моем развитии, как профессионального спортсмена.

Что касается моей подготовки - с января 2021 года я начну ее в Алматы. Контракт заключен, настрой позитивный у меня, есть уверенность в успехе партнерстве", - отметил Рахмонов.