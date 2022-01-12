Боец казахстанской команды снялся с турнира UFC. Названа причина

Российский боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (15-0), представляющий казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team, не сможет принять участие в номерном турнире UFC 270, который пройдет 22 января в Анахайме (Калифорния, США). Об этом стало известно сообществу Red Fury MMA.

Отмечается, что у 27-летнего непобежденного файтера, который должен был встретиться с Илией Топурией (11-0), обнаружен коронавирус. Следовательно, об этом стало известно всего за десять дней до запланированного поединка между двумя небитыми проспектами. Теперь противостояние отменено.

Последние месяцы Евлоев провел в лагере в зале American Top Team во Флориде. Вместе с ним там же тренируется казахстанский боец UFC Сергей Морозов (17-5), который выступит на турнире 13 февраля. Сам Морозов относительно недавно переболел коронавирусом, о чем рассказывал подписчикам в социальных сетях.

Недавно к тренировкам с Евлоевым и Морозовым присоединился еще один казахстанец Арман Оспанов (11-4), у которого несколько часов назад был анонсирован дебютный поединок в лиге Eagle FC на 29 января. Также в Майами находится и Шавкат Рахмонов (14-0), готовящийся к своему поединку 5 февраля. Недавно он был замечен в компании Оспанова.

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