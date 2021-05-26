Боец казахстанского менеджера попал в топ-15 рейтинга UFC

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян (16-2), дела которого ведет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, вошел в топ-15 рейтинга UFC в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний файтер расположился на 15-й строчке. В последнем поединке, состоявшемся в феврале на UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ), он единогласным судейским решением победил американца Мэтта Фревола.

Новым чемпионом в этом дивизионе является бразилец Чарльз Оливейра - титул, ранее принадлежавший россиянину Хабибу Нурмагомедову, он завоевал после досрочной победы над американцем Майклом Чендлером в рамках турнира UFC 262 в Хьюстоне (Техас, США).

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