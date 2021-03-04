Блахович - Адесанья, Ян - Стерлинг, поединки Нуньес и Махачева. Где и когда смотреть огненный турнир UFC 259

Димаш Тулегенов

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе (США) пройдет крупнейший номерной турнир UFC за последнее время, который включит в себя сразу три титульных боя. Ивент UFC 259 будет состоять из 15 поединков, а пять из них пройдут в рамках главного карда. Корреспондент Vesti.kz - о главных событиях турнира и времени их начала.

Ранний предварительный кард начнется в воскресенье, в 05:00 по времени Нур-Султана. В течение двух часов там пройдут шесть поединков, а наибольший интерес может вызвать противостояние американских бойцов наилегчайшего веса - Тима Эллиота (16-11-1) и Джордана Эспиносы (15-8-0-1). Они являются потенциальными соперниками казахстанца Жалгаса Жумагулова (13-5), а Эллиот вовсе занимает 12-е место в рейтинге дивизиона. Их поединок начнется ориентировочно в 06:40.

Порье, Масвидаль и Петр Ян, или с кем теперь будет тренироваться отправившийся в США Жумагулов

Предварительный кард возьмет свой старт в 07:00. Тогда же в клетку выйдут еще два бойца из веса Жумагулова. Самое интересное, что они оба занимают одну строчку в рейтинге - восьмую. В бою сойдутся бразилец Рожерио Бонторин (16-2-0-1) и новозеландец Кай Кара-Франс (21-9-0-1).

Спустя полчаса, в 07:30, в октагоне выявят лучших двух топовых представителя наилегчайшего веса - бывшего претендента на пояс Джозефа Бенавидеса (28-7), а также небитого дагестанца Аскара Аскарова (12-0-1). Американец занимает второе место в рейтинге дивизиона, а Аскаров находится на третьей строчке. Вполне вероятно, что это - претендентская схватка.

Следом пройдут два поединка в легчайшем весе, в котором соревнуется казахстанец Сергей Морозов (16-5). Сначала 23-летний представитель Китая - Сонг Ядонг (16-4-1-1), занимающий 14-е место в рейтинге, - встретится с Кайлером Филлипсом (8-1). Затем ветеран и бывший чемпион - Доминик Круз (22-3) - померится силами с Кейси Кенни (16-2-1). На этом предварительный кард завершится.

Главный кард начнется в 09:00 с боя топовых полутяжеловесов - Тиаго Сантоса (21-8) и Александра Ракича (13-2). Бразилец занимает второе место в рейтинге, а австриец - четвертое.

В 09:30 клетку разделят легковесы - Ислам Махачев (18-1) из России и Дрю Добер (23-9-0-1) из США. Боец из Дагестана не дрался полтора года, теперь он вновь возвращается в октагон. Отметим, что Махачев является одним из близких друзей Хабиба Нурмагомедова (29-0).

Друг Хабиба унаследует его пояс в UFC? Чемпион считает, что Конору и остальным он не по зубам

В 10:00 начнутся титульные бои. Сначала чемпион легчайшего веса - Петр Ян (15-1) - встретится с американским претендентом Алджамейном Стерлингом (19-3). Это будет первая защита пояса для российского бойца, являющегося клиентом казахстанского менеджера - Саята Абдрахманова.

Следом, ориентировочно в 10:45, чемпионка женского полулегкого веса - Аманда Нуньес (20-4) - постарается сохранить титул в бою с австралийкой Меган Андерсон (11-4).

Примерно в 11:30, по времени Нур-Султана, в клетку выйдут хедлайнеры ивента, два чемпиона - Ян Блахович (27-8) и Исраэль Адесанья (20-0). Польский боец будет впервые защищать свой титул полутяжелого веса. Что же касается нигерийца, то Адесанья, будучи чемпионом среднего веса, впервые попробует себя в полутяжелом. Исраэль попытается стать чемпионом в двух весовых категориях.

Полностью кард выглядит следующим образом:

Ранее прогноз на бой Яна и Стерлинга дал казахстанский легковес, выступающий в лиге АСА, - Артем Резников (22-6).

Отметим, что прямую трансляцию предварительного и главного кардов можно будет посмотреть на телеканале UFC ТВ.