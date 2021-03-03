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Друг Хабиба унаследует его пояс в UFC? Чемпион считает, что Конору и остальным он не по зубам

У него впечатляющая серия побед.

Друг Хабиба унаследует его пояс в UFC? Чемпион считает, что Конору и остальным он не по зубам
Ислам Махачев. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Находящийся уже четыре месяца в отставке Хабиб Нурмагомедов (29-0) все еще владеет поясом UFC по версии официального рейтинга организации. Пока непонятно, кто и когда будет биться за вакантный титул, а претендуют на это сразу несколько файтеров. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял об одном из возможных ходов событий, который мало кто допускает в своих мыслях.

Основными претендентами на пояс являются американцы Дастин Порье (27-6-0-1) и Джастин Гэтжи (22-3), а также бразилец Чарльз Оливейра (30-8-0-1). Порье в январе нокаутировал Конора МакГрегора (22-5) и добрался до серии из двух побед. Гэтжи в октябре проиграл сабмишеном Хабибу, после чего российский чемпион и объявил об уходе из спорта. А Оливейра идет на серии из восьми побед кряду - в декабре он единогласным решением одолел Тони Фергюсона (25-5).

Также на горизонте есть американец Майкл Чендлер (22-5), недавно ярко дебютировавший в UFC. Он является экс-чемпионом лиги Bellator, и многие уже допускают, что, возможно, Майкл станет участником следующей титульной схватки.

Кто станет следующим обладателем пояса - непонятно. Порье говорит о реванше с Конором, которого хотят оба. Их можно понять, ведь трилогия продастся зрителям еще лучше, чем реванш. Гэтжи был последним претендентом и потерпел поражение. Как правило, упустившим шанс не дают вторую возможность сразу же. Неясно, что ждет Оливейру, а Чендлер, скорее всего, встретится с Фергюсоном уже в апреле. 

Хабиб недавно сделал заявление, сказав, что никто из легковесов UFC не сможет справиться с его другом Исламом Махачевым (18-1), который идет на серии из шести побед и занимает 14-е место в рейтинге дивизиона.

Этого парня действительно недооценивают на западе, хотя Ислам мало чем уступает самому Хабибу. Это еще один ученик великого Абдулманапа Нурмагомедова, он бьется в том же стиле, что и его именитый друг. Ислам опасен как в стойке, так и в партере. Три года назад Махачев нокаутировал бразильца Глейсона Тибау (35-14), которого многие считают самым опасным соперником в карьере Хабиба. Большое количество людей уверено, что Тибау в июле 2012 года одолел Нурмагомедова, но судьи вынесли неверное решение. 

Одним из больших желаний покойного Абдулманапа было то, что Хабиб завершит карьеру с рекордом 30-0, оставит пояс вакантным, а затем за него будут биться двое спортсменов, одним из которых будет Махачев. Тренер хотел войти в историю как наставник, у которого один ученик-чемпион заменит другого. 

Есть подозрения, что Хабиб пытается давить на руководство UFC, чтобы они дали шанс показать себя Исламу в поединке с именитым соперником, находящемся в топ-10. Возможно, что так и есть. Но в любом случае драться за пояс сразу Махачев не сможет. Для этого ему нужно одержать хотя бы пару побед. 

Имеются большие сомнения относительно того, что все это время пояс будет удерживать Хабиб. Вероятнее всего, руководству промоушена придется смириться с уходом дагестанца и сделать титул вакантным. Ну а прямо сейчас за него могли бы побороться сразу несколько файтеров. Ну а Ислам, с достаточно большой долей вероятности, рано или поздно доберется до боя за пояс. 

Напомним, что в легком весе также выступает этнический казах из России - Дамир Исмагулов (19-1), представляющий команду DAR Team Pro. В UFC у Дамира три победы в трех поединках.

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Метки:
Дагестан MMA UFC МакГрегор Конор Нурмагомедов Хабиб Исмагулов Дамир

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