Арман Царукян выбыл из боя с Исламом Махачевым. Подробности

Российско-армянский боец Арман Царукян (22-3) снялся с боя против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева (26-1), передают Vesti.kz.

ПО информации Red Corner MMA, Царукян принял такое решение из-за травмы.

Отмечается, что UFC работает над его заменой, среди вариантов - бразилец Ренато Мойкано.

По данным "Ушатайки", Царукян потянул спину - буквально за несколько часов до взвешивания.

Напомним, что бой Царукяна и Махачева должен был возглавить турнир UFC 311, который состоится в ночь на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния, США).

Во втором по значимости поединке встретятся грузино-американский боец Мераб Двалишвили (18-4) и непобежденный россиянин Умар Нурмагомедов (18-0). Первый будет защищать свой титул в лимите легчайшего веса.

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