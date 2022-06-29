Американец попал в топ-15 UFC после спорной победы над Жумагуловым

©instagram.com/jmolina_125/
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:12

Американский боец смешанных единоборств Джефф Молина (11-2) стал 15-м в наилегчайшем весе рейтинга UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Попаданию в рейтинг он обязан спорной победе над казахстанцем Жалгасом Жумагуловым (14-7). Их бой состоялся на турнире UFC Vegas 56 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Молины раздельным решением судей.

Для Жумагулова это поражение стало седьмым в карьере и четвертым в пяти поединках UFC. Что касается Молины, то он продолжает быть непобежденным в американском промоушене (3-0).

Позднее стало известно, почему Жумагулова не уволили из UFC после четвертого поражения.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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