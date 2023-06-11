Аманда Нуньес защитила титул чемпионки UFC и объявила о завершении карьеры

Аманда Нуньес защитила титул чемпионки UFC в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

35-летняя бразильянка провела поединок против своей ровесницы - мексиканки Ирене Альдана. Он стал главным на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада).

Нуньес победила единогласным решением судей, а после объявила о завершении карьеры.

В своей карьере она одержала 23 победы и потерпела пять поражений. Она также владеет титулом чемпионки в полулегком весе.

Напомним, что в соглавном бою этого вечера Чарльз Оливейра одержал победу в претендентском бою и теперь проведет реванш с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.