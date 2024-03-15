Алмабаева сравнили с Рахмоновым после второй победы в UFC

Известный эксперт ММА и инсайдер Марсель Дорф прокомментировал корреспонденту Vesti.kz уверенную победу казахстанского бойца Асу Алмабаева (19-2) над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1) на турнире UFC 299 в Майами (Флорида, США).

Поединок проходил в лимите наилегчайшего веса и завершился в пользу Алмабаева (30:27, 30:27, 30:27).

"Делать выводы преждевременно. Его потенциал станет известен в ближайших боях, когда мы увидим рост оппозиции. Пока он выглядит очень хорошо. Сбалансирован, способен побороться и поработать в стойке. По универсальности он схож с Шавкатом, но все-таки больше смещен в сторону грепплинга. Хотелось бы увидеть его в поединке против кого-то из топ-15, но такое мы увидим в лучшем случае в конце года", - отметил Дорф.

Асу Алмабаев "получил" третий бой в UFC: есть соперник, дата и место

Теперь на счету 30-летнего казахстанца две победы в двух боях под эгидой UFC. Он дебютировал в промоушене в августе прошлого года, когда финишировал ямайца Ода Осборна (12-6-0-1) удушающим приемом. Теперь Асу идет на серии из 15 побед кряду.

Отметим, что казахстанец не вошел в топ-15 обновленного рейтинга своего дивизиона. Чемпионом UFC в этом весе является бразилец Алешандре Пантожа.