Асу Алмабаев "получил" третий бой в UFC: есть соперник, дата и место

Тренер по борьбе казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаева (19-2) Эдуард Базров назвал сроки возвращения своего подопечного в октагон, а также выбрал потенциального оппонента, передают Vesti.kz.

- Либо в июне, либо в августе будет турнир в Абу-Даби. Успеет ли к этому времени подготовиться Асу?

- Именно к этому времени будем готовы, потому что Асу - один из тех бойцов, которые долго не отдыхают. Сейчас он буквально две недели побудет дома с родителями, с семьей. У него четыре сына же. И уже через две недели он будет готовиться. Асу всегда готов. Он в любой момент может принять бой. Он один из тех спортсменов, которые всегда находятся в оптимальной форме.

- Есть понимание, какое имя из веса до 57 килограммов будет для Асу интересно, удобно?

- Я бы хотел сам, чтобы мы побились с обидчиком Азата Максума (Чарльзом Джонсоном). Это был бы и для Казахстана интересный бой, и для нашей команды. Я бы хотел увидеть его в этом противостоянии. Думаю, это был бы хороший бой, интересный не только казахстанцам, но и всем любителям смешанных единоборств, - сказал тренер в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА".

Напомним, в минувшие выходные Алмабаев провел второй бой в UFC. На турнире UFC 299 в Майами казахстанец победил американца Си Джея Вергару (12-5-1) единогласным решением судей.

В промоушене Асу дебютировал в августе прошлого года, когда финишировал Ода Осборна (12-6-0-1) удушающим приемом. Теперь он идет на серии из 15 побед кряду.