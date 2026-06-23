Алмабаев узнал хорошие новости от UFC перед первым боем в 2026-м

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов во всех весовых категориях, впервые сформированные с использованием системы искусственного интеллекта Meta UFC, передают Vesti.kz.

Как работает новая система рейтингов UFC

Согласно информации лиги, Meta UFC будет автоматически пересчитывать и обновлять рейтинги каждый понедельник после турниров.

Новая модель объединяет статистическое моделирование, машинное обучение и экспертные данные UFC. Система учитывает широкий набор параметров: вероятность исхода поединка, тип победы, динамику развития бойца, а также влияние смены весовых категорий.

При этом разные победы оцениваются по-разному. Победа над более высокоранговым соперником приносит больше баллов, чем успех над бойцом ниже в рейтинге. Особо высоко оцениваются уверенные победы над топ-5, тогда как победы решением судей над неранжированными соперниками имеют меньший вес.

Также система учитывает актуальность результатов: свежие бои имеют больший вес, а длительные простои наказываются снижением позиций.

Как подчёркивается в пресс-релизе, рейтинг формируется исключительно на основе измеримых спортивных данных и отражает реальные результаты бойцов в октагоне.

Алмабаев поднялся в рейтинге

Единственный представитель Казахстана в рейтингах всех дивизионов UFC Асу Алмабаев улучшил своё положение в наилегчайшем весе. В новой системе он поднялся на 7-е место, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим обновлением.

Следующий бой — в Баку

Следующий поединок Алмабаева состоится 27 июня 2026 года на турнире UFC Fight Night 280 в Баку (Азербайджан). Его соперником станет американец Чарльз Джонсон (19–8).

Этот бой станет для казахстанца первым в 2026 году.

В предыдущем поединке, который прошёл 2 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе, Алмабаев одержал победу над американцем Алексом Пересом, завершив бой досрочно в третьем раунде.

Накануне Асу Алмабаев встретился с соперником перед боем.

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