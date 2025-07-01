Алмабаев может получить бой с претендентом на титул UFC

Претендент на титул в наилегчайшем весе UFC австралиец Кай Кара-Франс (25-12) может получить в соперники победителя пары Асу Алмабаев - Рамазан Темиров, передают Vesti.kz.

На прошедшем турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) Кара-Франс попытал удачу, выйдя в октагон с чемпионом из Бразилии Алешандре Пантожей (30-5). Обладатель пояса в третьем раунде задушил соперника, успешно защитив титул.





Теперь австралийцу уже предлагают следующих оппонентов. Среди вариантов, предложенных экспертами из Cagesidepress, фигурирует реванш с американцем Брэндоном Ройвалом (17-8). Кара-Франс проиграл Ройвалу в 2020 году болевым приемом во втором раунде. Американец также уступил на прошедшем турнире.

Однако наиболее разумным боем для Кая называют поединок с победителем пары между казахстанцем Асу Алмабаевым (21-3) и узбекистанцем Рамазаном Темировым (19-3), которые проведут очную встречу 27 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что в прошлом году Алмабаев уже вызывал Кара-Франса. Тогда австралиец проигнорировал казахстанца, однако с тех пор Асу ворвался в восьмерку лучших бойцов и является конкурентным оппонентом Каю, который занимает четвертую строчку дивизиона.