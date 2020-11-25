Четыре отмененных боя за год. Почему казахстанским бойцам так не везет в UFC?

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Четыре отмененных боя за год. Почему казахстанским бойцам так не везет в UFC?

Была проведена лишь половина запланированных поединков.

Четыре отмененных боя за год. Почему казахстанским бойцам так не везет в UFC?
Жалгас Жумагулов. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
0

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов не сможет провести свой второй бой в лучшем промоушене мира 29 ноября. Эта отмена стала уже четвертой для казахстанских файтеров UFC в текущем году. Корреспондент Vesti.kz вспомнил каждую из них и сделал свой вывод. 

2020 год стал прорывным для казахстанских бойцов в UFC. С января в лучшую лигу мира были подписаны Мария Агапова (9-2), Жумагулов (13-4) и Сергей Морозов (16-4). Также свою дебютную схватку провел Шавкат Рахмонов (13-0), подписанный в UFC еще в 2019 году. В последнее время все чаще говорят о скором дебюте в промоушене Армана Оспанова (11-3). 


Но не все так хорошо в плане частоты проводимых боев. С самой частотой, откровенно говоря, проблем нет, а вот с большим количеством срывов поединков - есть. Лишь Агаповой удалось избежать напрасной изнурительной подготовки к бою, которого в итоге не было.

Шавкат Рахмонов, турнир UFC Fight Night 171 (21 марта, Лондон, Англия)

В конце января стало известно, что в марте проведет свой дебютный бой в UFC Рахмонов. Соперником его был назначен поляк Бартош Фабиньский (15-4). Поединок должен был пройти на турнире в Лондоне 21 марта.

Все было относительно хорошо до начала весеннего периода. Тогда в мире начал распространяться коронавирус, появились проблемы с организацией спортивных мероприятий и перелетами.

Казахстанский полусредневес уже собирался лететь в столицу Великобритании. Но в тот момент планы UFC резко сменились из-за опасного заболевания. Руководство лиги в последний момент решило перенести турнир из Лондона в США, однако американской визы у Шавката не было.

Форс-мажор расстроил всех казахстанских любителей спорта, но вскоре стало понятно, что и виза не спасла бы проведение поединка. Турнир в конечном итоге был отменен полностью.

Шавкат Рахмонов, турнир UFC Fight Island 3 (26 июля, Бойцовский остров, ОАЭ)

Спустя четыре месяца у Шавката появилась еще одна прекрасная возможность для дебюта в UFC. Соперником должен был стать россиянин Рамазан Эмеев. За несколько недель до боя казахстанец получил травму в рамках подготовки, после чего спортсмену из Дагестана назначили другого соперника. 

Сергей Морозов, турнир UFC 254 (24 октября, Бойцовский остров, ОАЭ)

С самого начала сентября любители смешанных единоборств из стран СНГ с большим ожиданием обсуждали назначенный бой между дебютантами UFC - чемпионом лиги GFC Умаром Нурмагомедовым, являющимся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, и чемпионом промоушена М-1 Морозовым.

Подготовка к бою шла вполне нормально. Бойцы уже находились в Эмиратах и давали интервью журналистам. Россиянин выглядел более чем уверенным. Однако бою не суждено было состояться на UFC 254. За шесть дней до турнира Умара госпитализировали с сильным гриппом.

Морозов до последнего ждал и надеялся, что матчмейкеры найдут замену Нурмагомедову, но сделать этого не получилось. В итоге дебютный бой Сергея пришлось перенести. Но прошлой ночью стало известно, что поединок Умара и Сергея все же состоится, а пройдет он 23 января 2021 года в карде у Конора МакГрегора и Дастина Порье

Жалгас Жумагулов, турнир UFC Vegas 15 (29 ноября, Лас-Вегас, США)

В ноябре "очередь" дошла и до третьего представителя Казахстана в мужской части UFC. Жалгас готовился к бою с перспективным представителем Швеции Амиром Альбази, но бой сорвался за четыре дня до его проведения.

Проблема в том, что казахстанцу не вернули паспорт в консульстве, хоть американскую визу уже и одобрили. Теперь свой второй бой Жумагулов проведет с тем же соперником 23 января, в том же карде, где будет биться и Морозов. 

Стоит отметить, что с учетом плана UFC провести один из июньских турниров в Нур-Султане, отмененных боев с участием казахстанцев могло быть еще больше. Особых поводов для волнений в этих ситуациях нет. В одном из случаев планы изменил коронавирус, также роль сыграли травмы (как казахстанских бойцов, так и их соперников) и решения вопросов с визой.

Для казахстанских бойцов регулярные выступления в разных частях света - это, будем откровенны, что-то новенькое. Первое время действительно могут быть кое-какие загвоздки с визой и другими нужными документами для участия в боях за океаном. Но эти вопросы, как правило, решаются спустя некоторое время.

Что же касается травм, то они происходят всегда и со всеми. Сегодня удача может отвернуться от одного человека, а завтра она же уйдет от другого. Остается надеяться, что впредь фортуна будет чаще на стороне казахстанских спортсменов. 

Список четырех поединков казахстанцев, которые удалось провести:

1. Мария Агапова против Ханны Сайферс на UFC Vegas 2, 14 июня, Лас-Вегас, США;
2. Раулиан Пайва против Жалгаса Жумагулова на UFC 251, 11 июля, Бойцовский остров, ОАЭ;
3. Шана Добсон против Марии Агаповой на UFC Vegas 7, 22 августа, Лас-Вегас, США;
4. Шавкат Рахмонов против Алекса Оливейры на UFC 254, 24 октября, Бойцовский остров, ОАЭ.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA UFC Жумагулов Жалгас Агапова Мария в UFC Морозов Сергей Рахмонов Шавкат Оспанов Арман Нурмагомедов Хабиб МакГрегор Конор Казахстан Актобе

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:01
Единоборства

Четыре отмененных боя за год. Почему казахстанским бойцам так не везет в UFC?
Сегодня
18:32
Единоборства

Второй бой Жалгаса Жумагулова в UFC состоится в карде у МакГрегора
Сегодня
11:34
Единоборства

Намечается жара? Хабиб вновь встретится с МакГрегором
Сегодня
09:41
Единоборства

Второй бой казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известны подробности
Вчера
23:42
Единоборства

Морозов дебютирует в UFC боем с братом Хабиба в карде у МакГрегора
Вчера
12:32
Единоборства

"Собираюсь выйти и победить досрочно". Соперник Жумагулова пригрозил казахстанцу и нацелился на титульный бой
Вчера
12:00
Единоборства

UFC подтвердил бой МакГрегора с Порье
22 ноября
12:40
Единоборства

Чемпион UFC из Бразилии за две минуты впервые защитил титул
22 ноября
11:44
Единоборства

Валентина Шевченко из Кыргызстана в четвертый раз защитила чемпионский титул UFC
22 ноября
09:41
Единоборства

Первый боец в истории UFC из Гонконга одержал победу нокаутом
22 ноября
08:17
Единоборства

Антонина Шевченко из Кыргызстана одержала досрочную победу на турнире UFC 255
21 ноября
14:32
Единоборства

Фергюсон узнал соперника по следующему бою в UFC
21 ноября
12:38
Единоборства

Глава UFC назвал возможных соперников для Хабиба
20 ноября
18:15
Единоборства

"Нужно говорить "Я убью всех, порву". Казахстанский боец Резников - о хайпе Чимаева и Рахмонове
20 ноября
17:32
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова назвал бойца, ради которого может возобновить карьеру Хабиб
20 ноября
14:32
Единоборства

Чемпион в весе Жумагулова, русский из Гонконга и две сестры. Почему вы должны посмотреть UFC 255
20 ноября
10:45
Бокс

Чемпион UFC выступит на шоу Майк Тайсон - Рой Джонс
20 ноября
08:55
Единоборства

Конор подписал контракт на бой с Порье
19 ноября
17:32
Единоборства

"Дебют Рахмонова лучше всех побед Чимаева". Шотландский журналист раскритиковал рейтинг UFC
19 ноября
12:47
Единоборства

Соперник Жумагулова по UFC отреагировал на возможную отмену их боя
18 ноября
18:38
Единоборства

Названо условие для дебюта казахстанца Армана Оспанова в UFC в 2020 году
18 ноября
16:59
Единоборства

Проведение второго боя Жалгаса Жумагулова в UFC оказалось под вопросом
17 ноября
15:54
Единоборства

Попадет в лучшую лигу мира? Казахстанский боец примет участие в реалити-шоу президента UFC
17 ноября
13:57
Единоборства

Бой с Рахмоновым в UFC отменяется? Стали известны дальнейшие планы "Ковбоя" Серроне
16 ноября
21:01
Единоборства

"Что хотите увидеть в клетке?". Соперник Жумагулова по следующему бою в UFC обратился к подписчикам
16 ноября
18:19
Единоборства

Менеджер Хабиба приблизил Армана Оспанова к дебюту в UFC до конца года
16 ноября
15:42
Единоборства

Казахстанец проведет поединок с братом непобежденного бойца UFC
15 ноября
17:36
Единоборства

Американец стартовал в UFC с двух нокаутов за 57 секунд
14 ноября
14:02
Единоборства

Глава UFC высказался о статусе боя МакГрегор - Порье
12 ноября
18:35
Единоборства

30-0 в силе, или почему Хабиб вернется в октагон
16 июля
16:56
Единоборства

Лучшие моменты турнира UFC Fight Night
14 июля
15:23
Единоборства

Официальное промо от UFC к трилогии Стипе Миочич - Даниэль Кормье
12 июля
15:30
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC
14 июня
20:35
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанки Марии Агаповой в UFC
2 июня
16:55
Единоборства

Интервью казахстанского менеджера UFC Саята Абдрахманова
31 мая
16:46
Единоборства

Лучшие моменты боев турнира UFC on ESPN 9
29 мая 2020
20:34
Единоборства

Видео всех досрочных побед Тайрона Вудли в UFС
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика