Четыре отмененных боя за год. Почему казахстанским бойцам так не везет в UFC?

Димаш Тулегенов

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов не сможет провести свой второй бой в лучшем промоушене мира 29 ноября. Эта отмена стала уже четвертой для казахстанских файтеров UFC в текущем году. Корреспондент Vesti.kz вспомнил каждую из них и сделал свой вывод.



2020 год стал прорывным для казахстанских бойцов в UFC. С января в лучшую лигу мира были подписаны Мария Агапова (9-2), Жумагулов (13-4) и Сергей Морозов (16-4). Также свою дебютную схватку провел Шавкат Рахмонов (13-0), подписанный в UFC еще в 2019 году. В последнее время все чаще говорят о скором дебюте в промоушене Армана Оспанова (11-3).



Но не все так хорошо в плане частоты проводимых боев. С самой частотой, откровенно говоря, проблем нет, а вот с большим количеством срывов поединков - есть. Лишь Агаповой удалось избежать напрасной изнурительной подготовки к бою, которого в итоге не было.В конце января стало известно, что в марте проведет свой дебютный бой в UFC Рахмонов. Соперником его был назначен поляк(15-4). Поединок должен был пройти на турнире в Лондоне 21 марта.

Все было относительно хорошо до начала весеннего периода. Тогда в мире начал распространяться коронавирус, появились проблемы с организацией спортивных мероприятий и перелетами.

Казахстанский полусредневес уже собирался лететь в столицу Великобритании. Но в тот момент планы UFC резко сменились из-за опасного заболевания. Руководство лиги в последний момент решило перенести турнир из Лондона в США, однако американской визы у Шавката не было.

Форс-мажор расстроил всех казахстанских любителей спорта, но вскоре стало понятно, что и виза не спасла бы проведение поединка. Турнир в конечном итоге был отменен полностью.



Шавкат Рахмонов, турнир UFC Fight Island 3 (26 июля, Бойцовский остров, ОАЭ)





Спустя четыре месяца у Шавката появилась еще одна прекрасная возможность для дебюта в UFC. Соперником должен был стать россиянин. За несколько недель до боя казахстанец получил травму в рамках подготовки, после чего спортсмену из Дагестана назначили другого соперника.С самого начала сентября любители смешанных единоборств из стран СНГ с большим ожиданием обсуждали назначенный бой между дебютантами UFC - чемпионом лиги GFC, являющимся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова , и чемпионом промоушена М-1 Морозовым.

Подготовка к бою шла вполне нормально. Бойцы уже находились в Эмиратах и давали интервью журналистам. Россиянин выглядел более чем уверенным. Однако бою не суждено было состояться на UFC 254. За шесть дней до турнира Умара госпитализировали с сильным гриппом.

Морозов до последнего ждал и надеялся, что матчмейкеры найдут замену Нурмагомедову, но сделать этого не получилось. В итоге дебютный бой Сергея пришлось перенести. Но прошлой ночью стало известно, что поединок Умара и Сергея все же состоится, а пройдет он 23 января 2021 года в карде у Конора МакГрегора и Дастина Порье.



Жалгас Жумагулов, турнир UFC Vegas 15 (29 ноября, Лас-Вегас, США)





В ноябре "очередь" дошла и до третьего представителя Казахстана в мужской части UFC. Жалгас готовился к бою с перспективным представителем Швеции Амиром Альбази , но бой сорвался за четыре дня до его проведения.

Проблема в том, что казахстанцу не вернули паспорт в консульстве, хоть американскую визу уже и одобрили. Теперь свой второй бой Жумагулов проведет с тем же соперником 23 января, в том же карде, где будет биться и Морозов.



Стоит отметить, что с учетом плана UFC провести один из июньских турниров в Нур-Султане, отмененных боев с участием казахстанцев могло быть еще больше. Особых поводов для волнений в этих ситуациях нет. В одном из случаев планы изменил коронавирус, также роль сыграли травмы (как казахстанских бойцов, так и их соперников) и решения вопросов с визой.

Для казахстанских бойцов регулярные выступления в разных частях света - это, будем откровенны, что-то новенькое. Первое время действительно могут быть кое-какие загвоздки с визой и другими нужными документами для участия в боях за океаном. Но эти вопросы, как правило, решаются спустя некоторое время.

Что же касается травм, то они происходят всегда и со всеми. Сегодня удача может отвернуться от одного человека, а завтра она же уйдет от другого. Остается надеяться, что впредь фортуна будет чаще на стороне казахстанских спортсменов.



Список четырех поединков казахстанцев, которые удалось провести:



1. Мария Агапова против Ханны Сайферс на UFC Vegas 2, 14 июня, Лас-Вегас, США;

2. Раулиан Пайва против Жалгаса Жумагулова на UFC 251, 11 июля, Бойцовский остров, ОАЭ;

3. Шана Добсон против Марии Агаповой на UFC Vegas 7, 22 августа, Лас-Вегас, США;

4. Шавкат Рахмонов против Алекса Оливейры на UFC 254, 24 октября, Бойцовский остров, ОАЭ.