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"Принц" из Сирии, дебют в 15 лет и досрочные победы. Что нужно знать о следующем сопернике Жумагулова в UFC

Для обоих этот бой станет первым в США.

"Принц" из Сирии, дебют в 15 лет и досрочные победы. Что нужно знать о следующем сопернике Жумагулова в UFC
Амир Альбази. Фото: mmaviking.com©
Новости спорта Смешанные UFC
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Соперник казахстанского бойца наилегчайшего веса Жалгаса Жумагулова (13-4) по второму бою в UFC практически все свои победы одержал досрочно, однако это достижение все равно нельзя назвать впечатляющим. Корреспондент Vesti.kz подробно изучил карьеру Амира Альбази и сделал вывод о его оппозиции.

26-летний Альбази по прозвищу "Принц" представляет Швецию, хотя происхождение у него иракское. Родился он в Багдаде, но прожил на родине всего семь лет, после чего вместе с семьей отправился в Сирию, где уже находился его отец.

Сирия стала лишь временным пристанищем для семьи Альбази, уже вскоре они эмигрировали в Швецию, в пригород Стокгольма под названием Брединг, в котором большинство проживающих - приезжие из Ближнего Востока.

Детство Альбази не было спокойным, парень часто попадал в уличные передряги, а в один момент вовсе стал членом местной банды. К счастью для Амира, спустя некоторое время всю свою энергию он направил в другое русло, а именно - в смешанные боевые искусства.

Этот интерес у Альбази проявился, когда он случайным образом увидел трансляцию одного из турниров UFC, тогда Амир не мог даже и мечтать о том, что в будущем он сам станет частью лучшего промоушена мира.

Дебютировал в профи Альбази еще будучи 15-летним подростком в августе 2009 года. На турнире WUFC 15 в Португалии Амир сначала за 59 секунд задушил спортсмена из Украины Павло Кулиша, для которого эта схватка стала также дебютной, а чуть позже нокаутировал в первом раунде местного бойца Андре Батишту. Выиграв сразу два боя в день своего дебюта, 15-летний боец понял, что ММА и есть его жизненный путь.

Следующего боя пришлось ждать больше года. Осенью 2010 Альбази провел еще два поединка, досрочно победив в обоих из них. После этого у Амира был самый длинный простой в карьере, когда боец не дрался больше четырех лет. Возвращение пришлось на ноябрь 2014, когда Альбази дебютировал в лиге Ultimate Challenge MMA, победив соперника болевым приемом.

В мае 2017 года Амир дебютировал в престижной организации Bellator, имея на своем счету девять досрочных побед в девяти боях. В дебюте Альбази предстоял бой с англичанином Джейми Пауэллом. По итогам трех раундов единогласным решением судей победу отдали Альбази.

Следом шведский проспект выиграл еще один бой в Bellator, после чего подписал контракт с лигой Brave. В апреле прошлого года Альбази потерпел первое и единственное, на данный момент, поражение, уступив единогласным решением уволенному из UFC после дебютного же боя Хосе Торресу. В ноябре ему удалось реабилитироваться в другом бою, после которого последовало подписание контракта с UFC.

В июле этого года Альбази провел первый бой в UFC. На турнире UFC Fight Night 172 задушив в первом же раунде другого дебютанта - Малкольма Гордона (12-4) из Канады.

31 октября Амир должен был провести свой второй бой под эгидой UFC против бразильца Раулиана Пайвы (19-2), который хорошо известен казахстанским болельщикам по поединку с Жумагуловым. Однако поединок Альбази и Пайвы сорвался по причине травмы колена у бразильского бойца, которому понадобится хирургическое вмешательство.

Долго искать замену матчмейкерам не пришлось, новым оппонентом Альбази стал Жумагулов, чей спорный бой в июле месяца запомнился многим. Со слов 32-летнего казахстанца, руководство UFC признало, что с решением судей можно и не согласиться, заявив, что это поражение на дальнейшем пребывании Жалгаса в промоушене не скажется. Кажется, что в UFC не обманывали, контракт на этот бой послужил главным доказательством этого.

Если анализировать уровень оппозиции бойцов, то можно отметить, что только девять файтеров, противостоявших Альбази, имеют положительный профессиональный рекорд (64 процента от общего количества). Учитывая то, что большинство боев были проведены в малоизвестных лигах, показатель не столь впечатляет.

Единственный соперник представителя Швеции, который выделяется как своим рекордом (15-1), так и опытом выступления в UFC - Хосе Торрес, нанесший Амиру то самое единственное поражение. Вряд ли станет ошибочным полагать, что соперников уровня Тайсона Нэма, Тагира Уланбекова или Али Багаутинова, победы над которыми имеет Жалгас, у Альбази еще не было.

Тем не менее, нельзя не обратить внимание, что 12 из 13-ти боев Альбази выиграл досрочно - восемь приемами и четыре нокаутами. До решения Амир довел лишь два поединка, один из которых проиграл.

Бой между Жумагуловым и Альбази состоится на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе (Невада, США), главным событием которого должен стать поединок тяжеловесов Деррика Льюиса (24-7) и Кертиса Блэйдса (14-2).

Фото: UFC (1, 2), USA Today (3)

Автор: Димаш Тулегенов

 

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Метки:
Жумагулов Жалгас UFC Казахстан MMA Актобе

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