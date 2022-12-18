Казахский боец UFC из Китая Кайсар Махсат (9-2) провел свой второй поединок в американском промоушене. Это случилось на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 23-летнего Махсата был 28-летний мексиканец Рафа Гарсия (14-3). Противостояние в легкой весовой категории продлилось все три раунда и завершилось победой Гарсии единогласным решением судей.

Спортсмены выдали зрелищное противостояние, проявив большое желание победить. Во втором раунде Кайсар донес классное попадание локтем в голову оппонента, что привело к рассечению, после которого почти весь октагон был залит кровью мексиканца. После окончания третьего раунда рефери пришлось разнимать файтеров, которые хотели продолжить выяснение отношений в клетке.

Для Махсата это всего лишь второе поражение в карьере. У него прервалась серия из семи победных поединков. Что касается Гарсии, то он одержал 14-ю победу в карьере, а в UFC у него теперь 3-3.

Отметим, что Кайсар выходил на этот бой после проваленного взвешивания. Из-за этого казахский файтер отдаст 20 процентов от своего гонорара Гарсии. Напомним, что Махсат дебютировал в UFC в июне этого года, когда в первом же раунде нокаутировал американца Стива Гарсию.

Ранее на этом же турнире победу одержал казахстанец из легчайшего веса Сергей Морозов (19-5). В соглавном событии ивента выступит топовый казахстанский легковес Дамир Исмагулов (24-1).

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