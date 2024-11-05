Зайнутдинов близок к выступлению в Азербайджане: подробности

Стамбульский "Бешикташ" в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в рамках пятого тура общего этапа Лиги Европы против израильского "Маккаби" (Тель-Авива) сыграет на нейтральное поле, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Azerisport.com, стамбульский клуб рассматривает несколько вариантов, среди которых есть и Баку. Немаловажным фактором являются тесные отношения руководства "Бешикташа" с азербайджанскими футбольными кругами.

Стамбульцы в 2023 году дважды приезжали в Баку - на товарищеский матч с "Сабахом" и на матч квалификации Лиги конференций против "Нефтчи".

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что УЕФА принял такое решение в условиях усиления напряженности и антиизраильских настроений в Турции, вызванных ситуацией в секторе Газа и нежеланием клубом Зайнутдинова принимать матч на своем стадионе.

Встреча, изначально запланированная на 28 ноября в Стамбуле, пройдет за пределами Турции. Место и стадион проведения игры будут объявлены позже.

Стамбульский клуб в рамках общего этапа турнира уступил на выезде нидерландскому "Аяксу" (0:4), проиграл дома немецкому "Айнтрахту" (1:3) и обыграл в гостях французский "Лион" (1:0). В ближайшем матче, турецкий клуб примет дома шведский "Мальме". Матч пройдет 6 ноября.

Добавим, казахстанец в текущем сезоне еврокубков не принимал участия в матчах, четыре раза оказываясь на скамейке запасных.

В Турецкой Суперлиге Бахтиер принял участие в двух играх.