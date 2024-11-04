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Матч "Бешикташа" Зайнутдинова в Лиге Европы перенесут: известны причины

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Матч "Бешикташа" Зайнутдинова в Лиге Европы перенесут: известны причины ©x.com/Besiktas

Стамбульский "Бешикташ" сыграет домашний матч пятого тура общего этапа Лиги Европы против израильского "Маккаби" (Тель-Авив) на нейтральном поле, сообщают Vesti.kz.

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Стамбульский "Бешикташ" сыграет домашний матч пятого тура общего этапа Лиги Европы против израильского "Маккаби" (Тель-Авив) на нейтральном поле, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Sabah УЕФА принял такое решение в условиях усиления напряженности и антиизраильских настроений в Турции, вызванных ситуацией в секторе Газа и нежеланием "Бешикташа" принимать матч на своем стадионе.

Встреча, изначально запланированная на 28 ноября в Стамбуле, пройдет за пределами Турции. Место и стадион проведения игры будут объявлены позже.

Стамбульский клуб в рамках общего этапа турнира уступил на выезде нидерландскому "Аяксу" (0:4), проиграл дома немецкому "Айнтрахту" (1:3) и обыграл в гостях французский "Лион" (1:0). В ближайшем матче, турецкий клуб примет дома шведский "Мальме". Матч пройдет 6 ноября.

Напомним, в составе "Бешикташа" выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. В текущем сезоне еврокубков он не принимал участия в матчах, четыре раза оказываясь на скамейке запасных.

В Турецкой Суперлиге Бахтиер принял участие в двух играх.

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