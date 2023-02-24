Вылет "Барселоны" и упорство "Шахтера". Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

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Сегодня 04:53
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В футбольной Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/16 финала, по итогам которых определились участники 1/8-й, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ювентус" благодаря хет-трику Анхеля Ди Марии обыграл французский "Нант" и прошел дальше. Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1.

"Севилья" в гостях пропустила два безответных гола от ПСВ, но продолжает борьбу, потому что в первой встрече выиграла со счетом 3:0.

Продолжает борьбу "Байер", который в первой встрече дома проиграл "Монако" 2:3, а в ответке на выезде выиграл 4:2.

"Спортинг" после домашней неубедительной ничьей 1:1 с "Мидтьюлланном" в гостях разгромил соперника со счетом 4:0.

"Манчестер Юнайтед" после результативной ничьей в гостях у "Барселоны" (2:2) вырвал победу со счетом 2:1 в ответной встрече и продолжает борьбу.

"Рома" выбила из борьбы "Зальцбург", выиграв во втором матче со счетом 2:0. В первой встрече в гостях итальянцы пропустили один безответный мяч. 

"Унион Берлин" после нулевой ничьей с "Аяксом" разгромил соперника на своей арене - 3:1. 

"Ренн" в основное время выиграл у донецкого "Шахтера" со счетом 1:0. Но так как в первом матче проиграл 1:2, то потребовалось дополнительное время. По итогам двух экстра-таймов на табло горело 2:1 в пользу французов, испортивших все автоголом. Пришлось бить пенальти, и здесь были точнее футболисты "Шахтера". 

Участники 1/8 финала Лиги Европы: "Ювентус" (Италия), "Севилья" (Испания), "Байер" (Германия), "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Рома" (Италия), "Унион Берлин" (Германия), "Шахтер" (Украина). Следить подробнее за результатами можно здесь.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 24 февраля, в Доме европейского футбола в Ньоне.

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Метки:
Лига Европы Ювентус Манчестер Юнайтед Барселона

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