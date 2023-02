Ди Мария заколотил три гола и принес "Ювентусу" победу в матче года в Лиге Европы

"Ювентус" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответной встрече 1/16 против "Нанта", которая прошла во Франции, туринский клуб выиграл со счетом 3:0.

Настоящим героем матча стал аргентинский нападающий Анхель Ди Мария. Он вывел гостей вперед на пятой минуте, на 20-й он оформил дубль, а на 78-й сделал хет-трик.

При этом "Нант" с 18-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Николаса Паллуа за игру рукой.

Отметим, что для "Ювентуса" крайне важно не вылететь из Лиги Европы, так как после снятия очков в чемпионате Италии из-за трансферного скандала у клуба нет других шансов в следующем сезоне оказаться в еврокубках. А первая встреча с "Нантом" в Турине сенсационно завершилась ничьей 1:1. Ди Мария же спас ситуацию и принес команде победу в так называемом матче года.

