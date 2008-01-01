ЦСКА с Зайнутдиновым в составе проиграл в Загребе и занял последнее место в группе Лиги Европы

"Армейцы" завершили турнир без победы.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:17
Московский ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, уступил загребскому "Динамо" в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Загребе на стадионе "Максимир" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Йошко Гвардиол (28-я минута), Мислав Оршич (41-я) и Лирим Кастрати (75-я). У проигравших один мяч отыграл Кристиян Бистрович (77-я).



Благодаря этому успеху динамовцы набрали 14 очков и сохранили лидерство в квартете К, "армейцы" с тремя баллами завершили евросезон на последнем месте. На второй и третьей позициях расположились австрийский "Вольфсберг" и нидерландский "Фейеноорд", набравшие по десять и пять очков соответственно.

Зайнутдинов вышел в старте и отыграл полный матч. За московский клуб 22-летний казахстанец выступает с августа, до этого защищал цвета "Ростова", другого представителя российской премьер-лиги.
Метки:
Футбол Лига Европы ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:17
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