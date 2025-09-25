"Селтик" упустил победу в Лиге Европы после вылета от "Кайрата" из ЛЧ

Шотландский "Селтик" в первом туре общего этапа Лиги Европы сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 1:1.

"Селтик" первым вышел вперед после гола вышедшего на замену Келечи Ихеаначо, который отличился на 55-й минуте.

Хозяева поля отыгрались на 65-й минуте. Гол в ворота шотландцев забил ветеран австрийского футбола Марко Арнаутович.

Таким образом, "Црвена Звезда" и "Селтик" заработали по одному баллу.

В следующем туре "Селтик" сыграет на своем поле с португальской "Брагой". "Црвена Звезда" сыграет на выезде с португальским "Порту". Обе игры пройдут 2 октября.

Напомним, в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Селтик" играл с алматинским "Кайратом". По итогам противостояния казахстанский клуб вышел в общий этап турнира, а шотландцы вылетели в Лигу Европы.