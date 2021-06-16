Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором примут участие три казахстанских клуба - "Тобол", "Астана" и "Шахтер", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, по ее итогам "Астана" сыграет с греческим "Арисом", "Тобол" - с хорватским "Хайдуком", "Шахтер" - с румынской "Стяуа".

Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 июля.

Добавим, что ранее состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники "Кайрату" достался "Маккаби" из Хайфы. Подробнее о сопернике можно прочитать здесь. В случае победы над израильской командой в следующем раунде алматинцы сыграют с "Црвеной Звездой" из Белграда.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!