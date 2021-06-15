Не боялись даже "Тоттенхэм", тренер из топ-50 и экс-игрок "Реала" в составе. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ

"Кайрат" во второй раз в истории сыграет в Лиге чемпионов, но уже на стадии первого отборочного раунда ему достался крайне неудобный и квалифицированный соперник. Корреспондент Vesti.kz более подробно рассказывает о силе израильского клуба "Маккаби" Хайфа.

Состав

Еще в прошлом году было заметно, что "Кайрат" способен давить на оборону "Маккаби", которая выглядит неидеальной. Основные силы команды из Хайфы сосредоточены в полузащите и атаке. Самый дорогой футболист клуба Нета Лави управляет игрой в центре поля. Рядом с ним действуют более креативные иностранцы - воспитанник мадридского "Реала" Хосе Родригес и голландец Тьяронн Черри.

Также очень опасна группа атаки "Маккаби". Активные вингеры Долев Хазиза и Омер Атцили входят в тройку самых дорогостоящих игроков клуба. Габаритный форвард сборной Австралии Никита Рукавица (украинец по происхождению) в прошлом сезоне забил 19 голов в 28 матчах чемпионата Израиля, а также оформил 4+4 по системе "гол+пас" в квалификации ЛЕ, в том числе именно он организовал оба гола в ворота "Кайрата" в прошлогодней встрече.

Тренер

Третий еврокубковый сезон подряд командам Барака Бахара выпадает "Кайрат" в квалификации еврокубков. И пока израильский тренер выглядит в этой дуэли безусловным победителем, ведь он выбивал алматинцев из Лиги Европы с двумя разными клубами.

В целом именно Бахара можно считать главной звездой клуба, ведь он является одним из самых молодых тренеров-победителей в истории чемпионата Израиля. Свой первый титул он сенсационно выиграл с "Хапоэль Беэр-Шева" в 2016 году. Позже он дважды пробился с этим клубом в групповой этап Лиги Европы, а также в 1/16 финала, на этом пути обыгрывал "Интер" и "Саутгемптон". В 2017 году авторитетное издание FourFourTwo включило Бахара в список 50 лучших тренеров мира.

Эффективный менеджмент, развитие молодежи, тактическая гибкость и умение ставить себя в коллективе - это отличительные черты Бахара. Его команды играют в агрессивный, современный футбол. Примечательно, что в прошлом году "Маккаби" под руководством Бахара удивил даже Жозе Моуриньо. Израильтяне в решающем матче квалификации ЛЕ на выезде против "Тоттенхэма" не побоялись сыграть в свой привычный футбол и не пытались "ставить автобус". Моуриньо отметил этот факт, хотя и добавил, что из-за такого дерзкого стиля команда Бахара "сгорела" со счетом 2:7.

История встреч "Кайрата" с клубами из Израиля в еврокубках

Сезон-2016/17

"Кайрат" 1:1 "Маккаби" Тель-Авив

"Маккаби" Тель-Авив 2:1 "Кайрат"

Сезон-2019/20

"Кайрат" 1:1 "Хапоэль Беэр-Шева"

"Хапоэль Беэр-Шева" 2:0 "Кайрат"

Сезон-2020/21

"Маккаби" Хайфа 2:1 "Кайрат"

Шансы

"Кайрату" выпал самый неприятный жребий из возможных. Тут несколько объективных факторов против алматинцев: ужасная история противостояний с израильскими клубами, тяжелый в климатическом смысле выезд, крепко сбитая команда под руководством интересного тренера.

Но главное, что сам "Кайрат" пребывает в странном состоянии. Мы не знаем, точно ли Кирилл Кекер останется до старта еврокубков и будут ли трансферы под Лигу чемпионов. Кроме того, к предстоящим матчам с "Маккаби" наверняка не успеет восстановиться мотор команды Яцек Гуральски. Все эти обстоятельства лишь уменьшают шансы "Кайрата" на дальнейший проход.

"Маккаби" при этом точно не стал слабее, он недавно завершил сезон, завоевав чемпионский титул, не проиграв 12 матчей подряд в израильской лиге.

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