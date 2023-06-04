Назван лучший игрок Лиги Европы-2022/2023

Представитель "Севильи" Хесус Навас признан УЕФА лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2022/2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

37-летний испанец принял участие в девяти матчах турнира, отметившись одной результативной передачей.

В финале "Севилья" в серии пенальти обыграла "Рому". Для испанской команды это седьмая победа в ЛЕ.

Отметим, что лучшим молодым игроком Лиги Европы признан 20-летний полузащитник "Байера" Флориан Вирц.

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