"Нас ничего уже не беспокоит". Известный эксперт - о матче ЦСКА Зайнутдинова в Лиге Европы

Бывший полузащитник московского "Спартака" и футбольный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Евгений Ловчев дал прогноз на матч шестого тура групповой стадии Лиги Европы "Динамо" (Загреб) - ЦСКА (Москва). Он считает, что хорваты победят, а гости сыграют резервным составом.



Встреча пройдет в Загребе и начнется в 02:00 по времени Нур-Султана.



"ЦСКА уже не может выйти из группы. В интервью после последней игры Влашич говорил, что их ничего уже не беспокоит, скорее всего они будут играть вторым составом. Я думаю, что ЦСКА сейчас обратит свое внимание на внутреннее первенство, на этот матч выйдут запасные игроки. А так как даже у основных сейчас ничего не получается в атаке, то у дублеров все будет не очень хорошо, поэтому думаю, что "Загреб" на своем поле победит", - отметил он.



Перед этой игрой динамовцы, набрав 11 очков, лидируют в квартете К, а "армейцы", за которых выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, идут на последней строчке, имея в активе три балла.