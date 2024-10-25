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Лига Европы
Вчера 15:35
 

Моуринью сотворил историю в Лиге Европы

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Моуринью сотворил историю в Лиге Европы ©ФК "Фенербахче"

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью вошел в топ-5 тренеров по числу очков, заработанных в Лиге Европы, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью вошел в топ-5 тренеров по числу очков, заработанных в Лиге Европы, сообщают Vesti.kz.

В статистике учитываются очки, набранные клубами за всю историю турнира, то есть в Лиге Европы и Кубке УЕФА, начиная с сезона-1971/72.

Всего команды португальского тренера набрали 124 очка. Больше лишь на счету Хуанде Рамоса (130), Жорже Жезуша (149), Джованни Трапаттони (180) и Унаи Эмери (213).

Напомним, Моуринью выигрывал Кубок УЕФА с "Порту" в сезоне-2002/03 и Лигу Европы с "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2016/17.

Накануне "Фенербахче" под руководством Моуринью отобрал очки у "красных дьяволов" (1:1) в ЛЕ.

Моуринью Жозе Лига Европы Футбол

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