Моуринью сотворил историю в Лиге Европы

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью вошел в топ-5 тренеров по числу очков, заработанных в Лиге Европы, сообщают Vesti.kz.

В статистике учитываются очки, набранные клубами за всю историю турнира, то есть в Лиге Европы и Кубке УЕФА, начиная с сезона-1971/72.

Всего команды португальского тренера набрали 124 очка. Больше лишь на счету Хуанде Рамоса (130), Жорже Жезуша (149), Джованни Трапаттони (180) и Унаи Эмери (213).

Напомним, Моуринью выигрывал Кубок УЕФА с "Порту" в сезоне-2002/03 и Лигу Европы с "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2016/17.

Накануне "Фенербахче" под руководством Моуринью отобрал очки у "красных дьяволов" (1:1) в ЛЕ.