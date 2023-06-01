Хабиб двумя словами описал Моуринью после поражения "Ромы" в финале Лиги Европы

Новости спорта Футбол Лига Европы
Сегодня 22:43
©twitter.com/EuropaLeague

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о главном тренере "Ромы" Жозе Моуринью после финала Лиги Европы. В решающем матче итальянский клуб уступил испанской "Севилье" (1:1, 1:4) в серии послематчевых пенальти, сообщают Vesti.kz.

"Он особенный", - подписал Хабиб фотографию с Моуринью.

Напомним, что Моуринью впервые проиграл финал еврокубка, до этого он выиграл пять финалов из пяти. После игры португалец раскритиковал судейство.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Метки:
Нурмагомедов Хабиб Моуринью Жозе Лига Европы Севилья

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:43
Лига Европы
Хабиб двумя словами описал Моуринью после поражения "Ромы" в финале Лиги Европы
Сегодня , 15:28
Лига Европы
Моуринью впервые проиграл финал еврокубка
Сегодня , 10:25
Лига Европы
Моуринью раскритиковал судейство в финале Лиги Европы
Сегодня , 08:57
Лига Европы
"Ты чертов позор". Моуринью наехал на арбитра после поражения в финале ЛЕ
Сегодня , 07:55
Лига Европы
Моуринью отдал свою медаль финалиста Лиги Европы болельщику
Сегодня , 07:30
Лига Европы
Моуринью сделал заявление о своем будущем после поражения "Ромы" в финале Лиги Европы
Сегодня , 04:04
Лига Европы
"Севилья" в седьмой раз выиграла Лигу Европы
Вчера , 18:22
Лига Европы
Моуринью сравнил "Рому" с "Севильей" перед финалом Лиги Европы
Вчера , 13:58
Лига Европы
"Севилья" - "Рома": где смотреть прямую трансляцию финала Лиги Европы
Вчера , 11:48
Лига Европы
Моуринью раскрыл секрет своей философии перед финалом Лиги Европы
© 2008 - 2023 ТОО «EML»