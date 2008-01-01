"Фол Зайнутдинова тянул на прямую красную". СМИ - о последнем матче ЦСКА в Лиге Европы

Казахстанец отыграл всю встречу.

Фото: twitter.com/GazetaRu
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Сегодня 10:00
Soccer365.ru подвел итоги выездного матча московского ЦСКА против загребского "Динамо" в рамках группового этапа Лиги Европы, заострив также внимание на фоле казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова, которого рефери мог удалить, если бы не проглядел нарушение против игрока хорватского клуба.

Встреча прошла в Загребе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

"Наличие VAR сделало бы игру в Загребе ужасающей для ЦСКА. Главный тренер "Динамо" Зоран Мамич еще по ходу первого тайма сделал две вынужденные замены, из-за травм раньше времени ушли капитан Ариян Адеми и защитник Марин Леовац. Последнему от души локтем засадил Бахтиер Зайнутдинов. Бригада Тьягу Мартиньша проспала эпизод, и как мы затем убедились с помощью повторов - выставленный локоть полузащитника "армейцев" тянул на прямую красную карточку.

Хорошо для "Динамо", что групповой этап Лиги Европы подошел к концу, Адеми и Леовац к старту плей-офф восстановятся. К слову, Зоран Мамич не стал идти по примеру Гончаренко и выставил на игру практически основной состав", - пишет издание.

Эпизод смотреть с 1:17


Отметим, что ЦСКА завершил групповой этап на последнем месте, не одержав ни одной победы. Зайнутдинов отыграл полный матч в Хорватии. За "армейцев" он выступает с августа, до этого был игроком "Ростова".
Метки:
Футбол ЦСКА Лига Европы Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
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