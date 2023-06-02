Болельщики "Ромы" напали на английского футбольного судью Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта после финала Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

На видео видно, как британца и его семью сопровождает служба безопасности. Несмотря на это, к ним хотят прорваться фанаты. Некоторым из них удается толкнуть арбитра и бросить в его сторону бутылку и стул.

44-летний Тейлор начал судейскую карьеру в 2002 году. С 2013-го является арбитром ФИФА.

Напомним, что в решающем матче итальянский клуб уступил испанской "Севилье" (1:1, 1:4) в серии послематчевых пенальти. После игры главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо нахамил Тейлору на парковке.

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