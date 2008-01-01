"Будем биться за честь страны". Зайнутдинов - о жеребьевке ЧМ-2022, фаворите в группе Казахстана и мотивации ЦСКА

Ему предстоит матч Лиги Европы.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Вчера 23:28

Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал о мотивации перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо", сообщается на сайте московского клуба. Также он высказался о результатах жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2022 и назвал фаворита группы, в которую попала его команда.

- ПФК ЦСКА лишился шансов выйти из группы. Как удается найти мотивацию на завтрашнюю игру?

- Мотивация однозначно есть. Хотим порадовать наших болельщиков и на хорошей ноте завершить эту Лигу Европы.

- Чего не хватало "армейцам" для побед в этом сезоне еврокубка?
- Ответ довольно прост - только голов.

- Как вам итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира для сборной Казахстана?
- Фаворит - Франция. У нас тяжелая группа, но мы будем выходить и биться за честь страны.

Матч ЦСКА - "Динамо Загреб" состоится завтра, 10 декабря, в Хорватии. Московский клуб лишился шансов на выход из группы.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Лига Европы Сборная РК по футболу Чемпионат мира по футболу
Футбол Лига Европы
1
Вчера 23:28
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