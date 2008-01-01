"Будем биться за честь страны". Зайнутдинов - о жеребьевке ЧМ-2022, фаворите в группе Казахстана и мотивации ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал о мотивации перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо", сообщается на сайте московского клуба. Также он высказался о результатах жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2022 и назвал фаворита группы, в которую попала его команда.

- ПФК ЦСКА лишился шансов выйти из группы. Как удается найти мотивацию на завтрашнюю игру?

- Мотивация однозначно есть. Хотим порадовать наших болельщиков и на хорошей ноте завершить эту Лигу Европы.

- Чего не хватало "армейцам" для побед в этом сезоне еврокубка?

- Ответ довольно прост - только голов.

- Как вам итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира для сборной Казахстана?

- Фаворит - Франция. У нас тяжелая группа, но мы будем выходить и биться за честь страны.

Матч ЦСКА - "Динамо Загреб" состоится завтра, 10 декабря, в Хорватии. Московский клуб лишился шансов на выход из группы.

За одного Мбаппе 90 Зайнутдиновых. Самые дорогие игроки соперников Казахстана по отбору на ЧМ-2022