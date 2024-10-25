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Лига Европы
Вчера 07:20
 

"Бешикташ" Зайнутдинова преподнес сенсацию в Лиге Европы

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"Бешикташ" Зайнутдинова преподнес сенсацию в Лиге Европы ©ФК "Бешикташ"

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский "Лион" и турецкий "Бешикташ", за который выступает казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, предают Vesti.kz.

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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский "Лион" и турецкий "Бешикташ", за который выступает казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, предают Vesti.kz.

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Встреча комнад прошла на стадионе "Групама" в Лионе (Франция) и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 71-й минуте забил полузащитник "Бешикташа" Жедсон Фернандеш, которому ассистировал хавбек Рафаэл Силва.

Зайнутдинов попал в заявку на эту игру, но на поле так и не вышел.

Для "Бешикташа" это первая победа в Лиге Европы, а у "Лиона" после трех сыгранных матчей осталось шесть баллов.

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