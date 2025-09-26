Лига Европы
38-летний ветеран сотворил историю Лиги Европы: уникальный рекорд

Французский форвард "Лилля" Оливье Жиру вновь вписал своё имя в историю европейского футбола, сообщают Vesti.kz.

В матче группового этапа Лиги Европы против норвежского "Бранна" (2:1) 38-летний ветеран стал автором победного гола и установил уникальный рекорд турнира.

Жиру вышел на замену на 67-й минуте и спустя 13 минут поразил ворота соперника, став самым возрастным игроком в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА, сумевшим забить после выхода со скамейки.

Для "Лилля" это уже третий мяч француза в пяти встречах с начала сезона. Напомним, что этим летом Жиру перебрался во Францию из "Лос-Анджелеса" в статусе свободного агента.

Следующее испытание ждёт "догов" 2 октября, когда они сойдутся с "Ромой" во втором туре группового этапа.

