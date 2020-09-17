Неудачный дебют в Лиге Европы. "Кайсар" забил первым, но пропустил четыре, а мог еще больше

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Дебютант еврокубков кызылординский "Кайсар" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил кипрскому АПОЭЛу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Шымкентt, на стадионе Кажимукана Мунайтпасова, который заявлен "волками" в качестве домашней арены.
Именно Тагыберген в начале матча поучаствовал в голевой атаке хозяев поля. На шестой минуте у "Кайсара" получился стремительный выход из обороны в атаку. Багдат Каиров по левому флангу дотащил мяч до штрафной, но не стал отдавать передачу на Элгуджу Лобжанидзе, снабдив мячом Тагыбергена. Капитан "волков" хитро пробил метров с 30. Португальский голкипер гостей Жуан Маседу отбил мяч перед собой, а набежавший Лобжанидзе переправил его в ворота.
Гости, наращивая контроль за игрой, на 14-й минуте создали себе опасный момент. Виктор Клонаридис пробил из-за пределов штрафной, но в створ ворот не попал, а спустя минуту Томас Де Винсенти сравнял счет. Капитан гостей получил передачу во владениях Александра Заруцкого от Эмилио Нсуэ и в касание перебросил вратаря хозяев поля.
На 21-й минуте в штрафной "Кайсара" возник "пожар", который с трудом погасили защитники. Один из них вынес мяч в поле с линии ворот. Спустя две минуты Заруцкий не без труда справился с дальним ударом Ануара Тухами из-за пределов штрафной. Но на 25-й минуте Тухами совершил подбор и, не входя в штрафную, поразил ближнюю девятку ворот хозяев поля.
После этого случился эпизод с нарушением и первой желтой карточкой в матче, которую заработал Александр Марочкин. А затем "Кайсару" на некоторое время удалось закрепиться на половине поля соперника, но до остроты у ворот гостей не дошло. Лишь на 36-й минуте передачу с фланга в исполнении Кларенса Битанга остроумно подсекал Александр Колев, но Маседу нейтрализовал угрозу.
На 39-й минуте Гайас Захид продрался в штрафную и перебрасывал мяч через Заруцкого - вратарь "Кайсара" спас команду от пропущенного гола. Вскоре Битанг нарушил правила перед штрафной "Кайсара". Сам камерунец получил предупреждение, а игроки АПОЭЛа загубили потенциально опасный стандарт.
На последней минуте тайма Клонаридис завершал стремительную контратаку гостей, но не сумел переиграть Заруцкого. Первый тайм завершился в пользу киприотов - 2:1.
В начале второй половины в составе гостей на поле появился Омер Атцили. На 48-й минуте этот футболист, воспользовавшись очередным ассистом Нсуе. увеличил разрыв в счете.
На 54-й минуте счет мог стать еще крупнее в пользу киприотов, но Заруцкий выручил после прохода Нсуэ. На 62-й минуте защитник "Кайсара" Иван Граф едва не преобразовал передачу Александра Станисавлевича со стандарта в гол. Хорвату немного не хватило, чтобы замкнуть навес.
Спустя четыре минуты Лобжанидзе и Тагыберген разыграли комбинацию в штрафной гостей, но капитану "Кайсара" не хватило точности и силы удара в завершении атаки.
Очередной опасный момент возник у ворот Заруцкого на 70-й минуте. Вратарь "Кайсара" спас команду после удара Дьюмерси Донгаля. Хозяева ответили опасным штрафным в исполнении Тагыбергена. Маседу пришлось перевести мяч на угловой.
В концовке матча соперники обменялись опасными моментами. В составе "Кайсара" эпизод на счету Колева, который пробил рядом со штангой. А уже в добавленное время точку в матче поставил Де Висенти - 4:1.
Кызылординцы уступили гостям по количеству ударов в створ ворот в три раза - пять против 15-ти и чаще нарушали правила, что вылилось в четыре желтых карточки, тогда как футболисты АПОЭЛа избежали наказаний. В целом, команда Младенова в ключевых эпизодах оказалась не способна на нейтрализацию соперника, уступив в скоростях и контроле мяча. Практически во всех эпизодах не лучшим образом действовала опорная зона "волков", позволившая киприотам совершать подборы. Кроме того, цельной картины не наблюдалось в атаке и не весь потенциал реализовали фланги "Кайсара". АПОЭЛ показал более высокий класс и, что называется, сыграл по счету, "успокоив" хозяев в дебюте второго тайма и когда забивал четвертый гол.
"Кайсар" стал вторым казахстанским клубом, покинувшим Лигу Европы. Первым из турнира по итогам стартового раунда вылетел "Ордабасы". Позднее "Астана" в Алматы сыграет с "Будучностью" (начало в 20:00), а "Кайрат" в Хайфе - против местного "Маккаби" (23:00).
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