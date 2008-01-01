Прямая трансляция матча "Интер" - "Шахтер" за выход в финал Лиги Европы

Начало - в 01:00.

Фото: Reuters©
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Сегодня 15:48
В ночь с 17 на 18 августа итальянский "Интер" и украинский "Шахтер" определят второго финалиста Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра пройдет в немецком Дюссельдорфе и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport, посмотреть в интернете можно будет на официальном сайте телеканала. 

Ранее определился первый финалист: им стала испанская "Севилья", которая одержала волевую победу над английским "Манчестер Юнайтед" - 2:1. Решающий же матч турнира состоится в ночь с 21 на 22 августа на "Рейн Энерги" в Кельне и начнется в 01:00. 

С 1/4 финала ЛЕ все игры проходят в Германии, а победители пар определяются по итогам одного матча. Действующий победитель турнира - английский "Челси", который текущий сезон провел в Лиге чемпионов. 
Метки:
Интер Шахтер Донецк Лига Европы
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 15:48
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