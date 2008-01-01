Прямая трансляция матча "Интер" - "Шахтер" за выход в финал Лиги Европы

В ночь с 17 на 18 августа итальянский "Интер
" и украинский "Шахтер
" определят второго финалиста Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра пройдет в немецком Дюссельдорфе и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport, посмотреть в интернете можно будет на официальном сайте
телеканала.
Ранее определился первый финалист: им стала испанская "Севилья", которая одержала
волевую победу над английским "Манчестер Юнайтед" - 2:1. Решающий же матч турнира состоится в ночь с 21 на 22 августа на "Рейн Энерги" в Кельне и начнется в 01:00.
С 1/4 финала ЛЕ все игры проходят в Германии, а победители пар определяются по итогам одного матча. Действующий победитель турнира - английский "Челси
", который текущий сезон провел в Лиге чемпионов.