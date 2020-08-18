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"Интер" забил пять голов "Шахтеру" и вышел в финал Лиги Европы

У миланцев два игрока оформили по дублю.

"Интер" забил пять голов "Шахтеру" и вышел в финал Лиги Европы
Футболисты "Интера". Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Итальянский "Интер" разгромил украинский "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Матч в немецком Дюссельдорфе завершился со счетом 5:0. В составе миланцев по дублю оформили нападающие Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку: аргентинец забил на 19-й и 74-й минутах, а бельгиец - на 78-й и 83-й. Автором еще одного гола на 64-й минуте стал защитник Данило Д'Амброзио.



В финале соперником "Интера" станет "Севилья", которая одержала волевую победу над английским "Манчестер Юнайтед" - 2:1. Матч пройдет в ночь с 21 на 22 августа на "Рейн Энерги" в Кельне и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. 

Для "Севильи" предстоящий финал ЛЕ станет шестым в истории. Испанский клуб владеет рекордом турнира, выиграв его пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

Для "Интера" этот финал ЛЕ  станет четвертым в ЛЕ. Миланцы выигрывали турнир, когда он назывался Кубок УЕФА, в 1991, 1994 и 1998 году, а в 1997-м уступили в финале. 

С 1/4 финала ЛЕ все игры проходят в Германии, а победители пар определяются по итогам одного матча. Действующий победитель турнира - английский "Челси", который текущий сезон провел в Лиге чемпионов. 

 

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Метки:
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