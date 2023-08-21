Звёзды сборной Узбекистана помогли турецкому клубу оформить разгром в чемпионате

"Истанбул Башакшехир" одержал крупную победу над "Газиантепом" в матче 17-го тура турецкой Суперлиги - 5:1, передают Vesti.kz.

Узбекские футболисты Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев стали одними из ключевых действующих лиц в уверенной победе стамбульского клуба.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте — отличился Эльдор Шомуродов. Однако уже спустя пять минут гости сумели восстановить равновесие благодаря точному удару Дриссы Камары. Недолго продержался и этот баланс: на 29-й минуте Аббосбек Файзуллаев вновь вывел хозяев вперёд, установив счёт 2:1 к перерыву.

Во втором тайме преимущество "Башакшехира" стало подавляющим. На 53-й минуте защитник "Газиантепа" Арда Кызылдаг срезал мяч в собственные ворота, а на 68-й минуте Умут Гюнеш довёл счёт до 4:1, замкнув передачу Шомуродова. Точку в разгроме поставил Иван Брнич, отличившийся на 84-й минуте.

Отметим, что с 77-й минуты "Газиантеп" играл в меньшинстве после удаления Кевина Родригеса.

Благодаря этой победе "Истанбул Башакшехир" набрал 23 очка, поднялся с десятого на седьмое место в турнирной таблице и обошёл "Газиантеп", который с тем же количеством баллов опустился на девятую строчку.

