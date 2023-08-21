Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Турция
Сегодня 08:34
 

Звезда сборной Узбекистана возглавил гонку бомбардиров чемпионата Турции

  Комментарии

Поделиться
Звезда сборной Узбекистана возглавил гонку бомбардиров чемпионата Турции ©instagram.com/ibfk2014

"Истанбул Башакшехир" одержал выездную победу над "Эюпспором" в матче 21-го тура чемпионата Турции, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Истанбул Башакшехир" одержал выездную победу над "Эюпспором" в матче 21-го тура чемпионата Турции, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Один из мячей за "Башакшехир" забил нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, отличившийся на 53-й минуте.

Этот гол стал для форварда 15-м в текущем сезоне. Шомуродов сравнялся по этому показателю с нападающим "Трабзонспора" Полом Онуачу — оба футболиста возглавляют гонку бомбардиров чемпионата Турции.

Шомуродов выступает за "Башакшехир" на правах аренды, правами на игрока владеет "Рома". В его карьере также были итальянские "Кальяри", "Специя", "Дженоа", а также российский "Ростов" и узбекистанские "Бунёдкор" и "Машал".

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 февраля 01:15   •   не начат
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Вест Хэм Юнайтед
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!