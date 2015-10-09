Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 14:12
 

"Реал" готовит большую перестройку и нацелился на звезду ПСЖ

  Комментарии

Поделиться
"Реал" готовит большую перестройку и нацелился на звезду ПСЖ ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" уже сейчас выстраивает контуры будущего состава и активно готовится к лету, закладывая фундамент на сезон-2026/27, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" уже сейчас выстраивает контуры будущего состава и активно готовится к лету, закладывая фундамент на сезон-2026/27, передают Vesti.kz.

По информации AS, руководство клуба планирует серьезно обновить команду, усилив сразу несколько ключевых позиций.

В приоритете у "сливочных" – центр поля и линия обороны. Главной целью для полузащиты считается один из лидеров "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Витинья. В Мадриде высоко оценивают его интеллект, мобильность и умение контролировать темп игры.

В качестве альтернативного варианта рассматривается молодой талант АЗ и молодежной сборной Нидерландов Кес Смит, за прогрессом которого внимательно следят скауты клуба.


Параллельно "Реал" делает ставку на собственных воспитанников. В клубе уже приняли решение вернуть Нико Паса, который сейчас выступает за "Комо". Мадридцы могут активировать опцию обратного выкупа за девять миллионов евро и рассчитывают, что полузащитник станет полноценной частью команды.

Также ожидается возвращение Эндрика Фелипе, который проводит сезон в аренде в "Лионе" – на бразильца в Мадриде смотрят как на важный элемент атаки в ближайшем будущем.


Отдельно в клубе следят за развитием защитника Хакобо Рамона. Его возвращение из "Комо" пока не гарантировано: велика вероятность, что он останется в Италии ещё на сезон, чтобы продолжить набирать игровой опыт под руководством Сеска Фабрегаса.


Арбелоа нашёл в "Реале" игрока лучше Криштиану Роналду

Ранее стало известно, что "Реал" рассматривает возможность провернуть громкий и резонансный трансфер с участием одного из ключевых игроков "Барселоны".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 февраля 01:15   •   не начат
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Вест Хэм Юнайтед
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 13 человек

Реклама

Живи спортом!